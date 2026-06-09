モデルでタレントの藤田ニコル（28）の実母で“ままるん”“パチゆみ”の愛称で親しまれる友美さんが、9日までに自身のインスタグラムを更新。初孫のお宮参りを報告した。

友美さんは「初孫のお宮参りに行ってきました」と書き出し、孫娘を抱く自身と、娘・ニコルとの3ショットを披露。

「新人おばあちゃんのデビュー戦です。人生初の『おばあちゃん』っていくつになっても特別ね 目覚まし時計より早く起きた朝

遠足前の小学生か、私は笑笑」と喜びをつづった。

続けて「正直、ちょっぴり心細かったけど『まぁ、どうにかなるっしょ精神』でちゃんとどうにかなりました」と報告。「新人おばあちゃんの修行はまだまだ続きます」とした。

この投稿にファンからは、祝福のメッセージと共に「おばあちゃん若い〜」「とっても素敵なお写真…愛が伝わってきますね」「ままるんもにこるんも美しい」「とっても素敵な親子」「こんなに可愛いおばあちゃんがいるの羨ましいなぁ」などの声が寄せられた。

友美さんは「にこるん」の母「ままるん」として藤田ファンの間でも親しまれてきた存在。2024年にはNetflixリアリティーシリーズ「あいの里 シーズン2」に「パチゆみ」の名前で出演し一躍話題になった。