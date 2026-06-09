栃木・宇都宮市中心部でクマの目撃が相次いでいることを受け、県内のレジャー施設や団体が対応に追われている。

クマの目撃情報を受け、市教育委員会は8日、全94の市立小中学校を臨時休校とした。さらに一夜明けた9日、宇都宮大学が「大学構内にクマが出没した」と報告し、全学部休講とする措置を発表した。

株式会社エフエム栃木は「宇都宮市内においてクマの目撃情報が相次いでいることを受け、皆様の安全を最優先に考え、下記番組の観覧を当面の間休止させていただきます」と番組観覧の休止を発表。「観覧の再開時期につきましては、今後の状況を踏まえて判断し、改めてお知らせいたします。それまでは、ラジオ本放送またはradikoでお楽しみください」と呼びかけた。

プロスポーツ団体「栃木プロレス」は、12日に開催を予定していた「オリオンスクエア大会」について「宇都宮市内でのクマ徘徊のニュースに際して前日の11日正午までにクマの捕獲・駆除が確認されない限り安全面を考慮して12日の大会を中止または延期とさせていただきます」と呼びかけた。

宇都宮市の大型ショッピングモール「ベルモール（Bell Mall）」内にあるアルパカ広場は、「当広場から2kmほどの場所に熊が出没したとの情報がありました。アルパカならびにスタッフの安全を考慮し、急遽展示を中止する場合がございます」と報告した。