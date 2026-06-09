俳優の岡田准一、サッカー元日本代表の中澤佑二氏、俳優の影山優佳が９日、都内で行われた日本マクドナルド主催「ＶＩＶＡ！ワールドマック」新商品発表イベントに登壇した。

同社からサッカーのＷ杯北中米３カ国大会の開催を記念した商品も販売される。１６日からは新ＣＭの放映も決まり、岡田が“岡田監督”としてメンバー発表をする瞬間を演じ、「本当に現場でも緊張した」と振り返った。

サッカー通で知られる元日向坂４６の影山とは同じくマクドナルドのＣＭに出演しているが、この日が初対面だったという。影山から「私はもう何年も岡田さんの（マクドナルドの）ＣＭを拝見していて」と言われた岡田は「知っていますか？僕アイドルだったんです」と照れながら伝えると、「大先輩です」（影山）と尊敬されていた。

Ｗ杯の見どころについてもそれぞれが明かした。影山は「数秒前」と挙げ、「得点シーンそのものよりも、その数秒前に何が起きていたのかを見るのが楽しいのかなと思います」とおすすめ。岡田は「ボールを持っていない人の動き。ボールを持っていない選手の動き出しを見てほしい」と話すと、中澤から「すばらしい視点」と絶賛されていた。