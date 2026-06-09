女優の唐田えりか（28）が7日放送のBSよしもと「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜」（日曜後10・00）に出演。Netflixドラマ「極悪女王」の裏話を明かす場面があった。

マリーマリー・えびちゃんがお酒好きで面倒見のいいチーママとして進行役を務め、忙しい芸能人たちがふらっと立ち寄りってほろ酔いトークを展開する番組。

唐田とは、24年秋に配信されたNetflixドラマ「極悪女王」で共演。一次、二次オーディションから一緒のメンバーだった。2人ともオーディションに合格して、プロレス練習の際に再会すると、唐田から「仲良くなりたい！」と声をかけて親交を深めた。

撮影期間は、撮影関係なくほぼ毎日一緒にいたという。しかし仲良くなりすぎて撮影現場でプロデューサーに怒られたと告白した。

ある時、プロデューサーから「唐田さんと海老原さん（※えびちゃんの本名）は乱してます」と注意を受けた。えびちゃんは「私たちは盛り上げたいだけで…」と口にするも、プロデューサーは「いや、盛り上げるとかではなくて普通にうるさい」と叱咤された。

唐田は「青春だったよね！」と笑顔で回想した。