高度紙が鮮烈高で１万円大台ライン突破、ＡＩサーバーのコンデンサー用セパレーターで商機拡大

ニッポン高度紙工業<3891.T>が鮮烈高、１６％近い急騰を演じ未踏の１万円大台に乗せ上場来高値を大幅更新した。同社はアルミ電解コンデンサー用を主軸としたセパレーターの専業メーカーで売上高のほぼ１００％を占めている。グローバルベースでも６割の市場シェアを誇るグローバル・ニッチトップだが、同商品は生成ＡＩ向けでかつてなく商機が高まっている。



具体的には、データセンターに設置されるＡＩサーバー電源用で需要獲得が進んでいる。更に電気自動車（ＥＶ）向けも復調気配にあり、業績は２６年３月期の営業４４％増益に続き、２７年３月期の同利益も前期比２５％増の４４億円予想と高成長が続く見通し。ここ、ＡＩ・半導体関連では光ファイバー関連からＭＬＣＣ関連に物色人気の軸が移っていたが、更に投資資金はＡＩサーバー周辺のインフラを担う銘柄群に物色のターゲットを広げており、同社はその流れに乗った。



出所：MINKABU PRESS