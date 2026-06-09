吉沢亮、公式が「深くお詫び」…“カニ”に関する内容話題「全く問題ありません」「謝らないで下さい」
俳優・吉沢亮のスタッフXが9日までに更新され、吉沢のグッズ「チャーム（カニ）」の仕様変更が伝えられた。
【写真】“カニに取り憑かれた”俳優・吉沢亮の姿
カニを愛してやまない“カニ俳優”とも称される吉沢は、自身の17周年グッズに、カニをモチーフにしたチャームをラインナップし、話題となっていた。しかし、カニの目の部分のパーツが入手困難となったと説明。
「この度制作進行しておりました【吉沢亮17thAnniversaryグッズ『チャーム（カニ）】のパーツ（目の部分）につきまして、スワロフスキー社製のパーツを予定しておりましたが、 パーツの入手が困難となり、急遽青いラインストーンへと変更して制作を行うこととなりました。この仕様変更の情報が商品の告知後のご連絡となってしまい、 結果としてファンの皆様へ誤った情報を発信してしまう形となりました。深くお詫び申し上げます」と丁寧につづった。
これに対して「全く問題ありません」「謝らないで下さい」「カニの可愛さに変わりはありませんので全然大丈夫です」「むしろ違いすらわかってないです」など、多数のコメントが寄せられている。
【写真】“カニに取り憑かれた”俳優・吉沢亮の姿
カニを愛してやまない“カニ俳優”とも称される吉沢は、自身の17周年グッズに、カニをモチーフにしたチャームをラインナップし、話題となっていた。しかし、カニの目の部分のパーツが入手困難となったと説明。
「この度制作進行しておりました【吉沢亮17thAnniversaryグッズ『チャーム（カニ）】のパーツ（目の部分）につきまして、スワロフスキー社製のパーツを予定しておりましたが、 パーツの入手が困難となり、急遽青いラインストーンへと変更して制作を行うこととなりました。この仕様変更の情報が商品の告知後のご連絡となってしまい、 結果としてファンの皆様へ誤った情報を発信してしまう形となりました。深くお詫び申し上げます」と丁寧につづった。
これに対して「全く問題ありません」「謝らないで下さい」「カニの可愛さに変わりはありませんので全然大丈夫です」「むしろ違いすらわかってないです」など、多数のコメントが寄せられている。