セント・ピュールから、ディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』の「ブライダルコレクション4th season」が登場。

美しい海の世界や、ディズニープリンセス「アリエル」の心のときめきが表現されたブライダルコレクションとして、期間・数量限定モデルの販売が開始されています☆

セント・ピュール ディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』ブライダルコレクション4th season

発売日：2026年6月9日(火)

セント・ピュールが、ディズニー『リトル・マーメイド』の「ブライダルコレクション4th season」を発売。

毎年期間・数量限定で、特別なエンゲージリングを展開しているセント・ピュール。

今回発売するコレクションは、ディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』をテーマにした「ブライダルコレクション4th season」です。

コレクションでは、美しい海の世界や、ディズニープリンセス「アリエル」の心のときめきを表現。

2023年より販売をスタートしてから、今回が第4弾となるコレクションです！

限定エンゲージリング「Emerald Lagoon」〜きらめく想い〜

価格：220,000円(税込)〜

内容：Pt950ダイヤモンド0.1ct〜 色石エメラルド/ピンクサファイア

※2026年6月9日(火)より1年間・100本限定

4th season限定エンゲージリング「Emerald Lagoon ― きらめく想い ―」は、2026年6月9日〜1年間・100本限定で販売。

地上の世界へ憧れを抱くディズニープリンセス「アリエル」の胸の高鳴りが、鮮やかなエメラルドと繊細にきらめくフォルムで表現されています。

エメラルドには「幸運」「希望」「愛」という石言葉が込められており、未知の世界へ想いを馳せる「アリエル」の心の煌めきを象徴。

石座の側面には、水中花と貝殻をモチーフにしたリバーシブルデザインが採用されています。

さらに、水中花には「アリエル」の美しい髪色をイメージしたピンクサファイアをセッティングし、細部にまで物語の世界観が織り込まれています。

洗練されたニュアンスカラーの定番モデル

定番モデルには、トレンド感のあるカラーゴールド〈シャイニーゴールド（K18SG）〉を採用。

肌なじみの良い柔らかな色合いと、定番のゴールドとはひと味違う、洗練されたニュアンスカラーが魅力です。

〈シャイニーゴールド〉は、地上から差し込む光や憧れの象徴を、〈プラチナ〉は美しい海の中の世界をそれぞれ表現。

『リトル・マーメイド』の世界観を、より深く体現されています。

定番モデル「Secret of the Sea」〜海の秘密〜

（左から）0.2ct〜PT950/K18SG、PT950/K18SG、PT950

価格：左から）0.2ct〜PT950/K18SG・352,000円(税込)〜／PT950/K18SG・231,000円(税込)／PT950・231,000円(税込)

定番モデル「Secret of the Sea」は、ディズニープリンセス「アリエル」と仲間たちが住む海の世界を表現。

柔らかな水の流れや、泳いでいる姿を感じさせるウェーブフォルムが美しいデザインです。

海底に地上の光が差し込む様子が、2色のマテリアルで表現されています！

定番モデル「Dreaming Mermaid〜夢見るマーメイド〜」

（左から）PT950/K18SG、PT950/K18SG、0.2ct〜PT950/K18SG

価格：左から）PT950/K18SG・253,000円(税込)／PT950/K18SG・253,000円(税込)／0.2ct〜PT950/K18SG・396,000円(税込)〜

「Dreaming Mermaid〜夢見るマーメイド〜」は、波打つ水面のきらめきと、夜の月明かりが水面にキラキラと映る様子をイメージしたモデル。

人間に憧れ、地上の暮らしを夢見るシーンを表現した、ロマンティックなデザインです☆

定番モデル「Dancing Bubbles〜踊る泡〜」

（左から）0.2ct〜K18SG、K18SG、PT950

価格：左から）0.2ct〜K18SG・385,000円(税込)〜／K18SG・220,000円(税込)／PT950・220,000円(税込)

「Dancing Bubbles〜踊る泡〜」は、海の中で浮遊しながら、キラキラの泡を纏う「アリエル」のイメージ。

水の揺らぎを感じさせるテクスチャーが表面にほどこされ、リング全体がキラキラと輝くデザインです！

『リトル・マーメイド』の世界観が盛り込まれたオリジナルノベルティー＆パッケージ

リング3点の成約で、オルゴールジュエリーBOXをプレゼント。

エンゲージリングまたは、マリッジリングペアのいずれかを成約した場合は、シェル型のジュエリートレイがもらえます。

その他、各種オリジナルジュエリーBOXが付いてくるので、ファン必見です！

オリジナル刻印

全てのリング内側に、30文字まで文字彫りが可能。

名前や日付、メッセージのほか、『リトル・マーメイド』の物語にちなんだ絵文字も選択できます☆

美しい海の世界や、ディズニープリンセス「アリエル」のときめく心を表現した、限定デザインのリング。

セント・ピュール ディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』ブライダルコレクション4th seasonは、2026年6月9日より発売です！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 海の世界やときめく心を表現！セント・ピュール ディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』ブライダルコレクション4th season appeared first on Dtimes.