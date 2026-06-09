お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が9日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。バーべーキューについての持論を展開した。

同番組では“陽キャ”への不満として「BBQをするのは楽しいと当たり前に思ってる」という意見を紹介。「余った食材を誰が処分するのかなど、気を遣ってしまい心から楽しめない」とのコメントに、フリーアナウンサーの神田愛花は「大変だなと思ったら」と切り出した。

そして自他共に“陽キャ”と認める神田が「お金を出してそういうのを持ってくるサービスを使っちゃえばいい」と進言。「ハライチ」岩井勇気から「陽キャの部分とお金持ちで育った部分が」とツッコまれる中、小杉は「いやだから、余った物を誰が持って帰るかっていう会議もまた盛り上がる」と指摘。「“このもも肉、誰が持って帰るん！？”みたいな」と楽しげに話すと、声優の花澤香菜は「考えられない」と嘆いた。

旧知の友人との会など「楽しいバーベキューももちろんある」と断りつつ、「しゃべることが見つからない人と苦労してしゃべるよりも、私は焼きに徹します、みたいな。そういうふうになっちゃう」と打ち明けた。

すると小杉は「違うやん！」とキッパリ。「仲良くない人と爆速で仲良くなるのがバーべーキュー。ブーストがかかる」との持論に、神田も「バーべーキューのほうが楽」と同意。花澤は「楽ですか！？ホントに？」と声を上げた。

そんなやり取りに岩井の相方・澤部佑は「一方、隅っこで1人で食べるのを楽しんでる人もいる」とフォローを入れたが、小杉は大声で「こっち来いよ！焼けてるのに！こっち来いよ！」と誘い、笑わせていた。