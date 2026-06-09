将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に臨む北海道・東北バルペックスの広瀬章人九段（39）が、おすすめの札幌イチオシスポットとして「白い恋人パーク」を案内した。写真映えする同施設を訪れた屋敷伸之九段（54）、石田直裕六段（37）、齊藤優希四段（30）のメンバーたちは、2つのチームに分かれて体験コーナーに挑戦することとなった。

【映像】広瀬九段作の「電車」と石田六段作「アンパンマン」

広瀬九段と石田六段のペアが挑戦したのは、お絵かきクッキー作りの体験コーナー。さっそくクッキーにチョコペンで絵を描き始めた広瀬九段だったが、「勢い余って始めちゃったから修正が効かない」と一発勝負の難しさに直面した様子。周囲からクスクスと笑い声が漏れる中、「いや、難しいっすね。もうこれで許してもらおう」と苦笑いを浮かべた。

完成したクッキーを店員に披露した広瀬九段は、「電車を描いたつもりだったんですが、うまくできなかったです」と謙遜。しかし、店員から「一目で電車だとわかりましたよ。上手だと思います」と優しいフォローを受けると、「さすがの優しさで。もう、すごい今日満足しました」と安堵の表情を見せた。

一方の石田六段は、愛娘が好きだという「アンパンマンと、カレーパンマンと、バイキンマン」のキャラクターを描き上げた。店員から黒と白のチョコペンを上手に使い分けている点などを褒められ、「ありがとうございます」と照れくさそうに感謝を伝えた。

和やかな体験コーナーだったが、完成した自分たちの作品を前に広瀬九段が「これは本当に世の中に公開してほしくないっすね。正直」と本音をポロリ。石田六段も「いや、これ恥ずかしいっすよ、十分」と同意し、盤上の厳しい表情とは異なるトップ棋士たちの可愛らしい素顔が垣間見える時間となった。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）