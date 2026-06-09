ハピネットは、ゲームフリークが開発する新作アクションRPG『Beast of Reincarnation』について、6月7日に開催された「PC Gaming Show」で追加情報を発表した。あわせて、パッケージ版の店舗別購入特典も公開された。

【画像あり】特典のラインナップが豪華 発表された新キャラクター・店舗別特典

本作は、ゲームフリークが手掛ける完全新作のアクションRPG。グローバルパブリッシャーをFictionsが務め、PlayStation5向けに2026年8月4日発売予定。価格は8,980円（税込）で、ジャンルはアクションRPG、プレイ人数は1人（オンラインプレイ非対応）、CEROレーティングはCとなっている。

PC Gaming Showでは、本作に登場するキャラクターと担当声優が公開された。主人公のエマ役を石川由依、エマと共に旅をする霊体の少女ヴァイオレット役を佐藤みゆ希、浄化船の操縦士兼整備士ブラッド役を大塚明夫、コロニーに住む少女カグラ役を諸星すみれ、凄腕の剣士クナイ役を小林ゆうが演じる。エマと共鳴し旅を共にする白い腐蝕体「クゥ」も登場する。

主人公のエマは、過去の記憶も感情もなく、穢れに侵された“穢れ人”。コロニーの住民からは腐蝕体として扱われ忌み嫌われていたが、都の王の命を受けて輪廻の獣討伐の旅に出る。

クゥはエマと共鳴したことで旅を共にする白い腐蝕体で、戦闘時は強力な開花技で戦うが、平時はエマになでてもらうと喜ぶという。

あわせて、パッケージ版の店舗別購入特典も公開された。

パッケージ版には、デジタルデラックスエディションと同内容のダウンロードコンテンツが封入特典として付与される。プロダクトコードをPlayStation Store専用ページに入力することで、主人公エマの装備品や相棒クゥのスキンなどのゲーム内アイテムが取得できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）