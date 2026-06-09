Live2Dは、Live2Dを使ったオリジナル作品のクオリティを競う年に一度のコンテスト『第13回 Live2D Creative Awards』の作品募集を、6月5日から9月30日まで実施することを発表した。

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『Live2D Creative Awards』は、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を用いたオリジナル作品を対象とするコンテスト。クリエイターが自身の技術力と創造力を発揮し、新たな可能性の発見やLive2D表現のさらなる次元へのチャレンジを促すことを目指している。動画、ゲーム、キャラクター・アバター、インターフェースなど、Live2Dを使った作品であればジャンルを問わず応募が可能となっている。

応募期間は6月5日から9月30日23:59（日本時間）まで。審査基準は「Live2Dや2D作品の特徴や可能性を表現しているか」「Live2Dアニメーションのクオリティが高い水準にあるか」の2点。応募方法は、制作した作品を「YouTube」「X」「bilibili」のいずれかにアップロードしたうえで、応募フォームから必要事項を記入して応募する形式となる。結果発表は12月、alive会場で行われる予定だ。

賞は計9部門が用意されており、グランプリは賞金30万円とトロフィーを贈呈。そのほか「映像表現作品賞」「インタラクティブ作品賞 ゲーム・アプリの部」「インタラクティブ作品賞 AI・会話インターフェースの部」「Live2Dモデル賞」「特別賞」が各賞金10万円とトロフィー、「学生賞 大学・専門学生の部」「学生賞 高校生以下の部」が各賞金5万円とトロフィー、「クリエイターズインスピレーション賞」がトロフィーで設定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）