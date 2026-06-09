墨田区の喫茶店『すみだ珈琲』。職人が一つひとつカットした江戸切子で味わう自家焙煎コーヒー

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・錦糸町の喫茶店『すみだ珈琲』です。

自家焙煎の美味を地元の伝統工芸品で味わう贅沢な1杯

「すみだブレンド」は墨田区の地域ブランド「すみだモダン」認定の味。豆は最高品質のスペシャルティコーヒーのみを使用し、その日の天候や湿度を考慮して自家焙煎している。

それらこだわりのコーヒーを注ぐ器が江戸切子。通常は冷たいものを楽しむ特別なグラスだが、「地元の伝統工芸に身近に触れてほしい」と熱さに強いオリジナルを開発した。職人が一つひとつカットを施した器＋コーヒーの組み合わせは言わば愛でて味わう芸術品だろう。

すみだブレンド（深煎り）650円、珈琲を使ったモカチーズケーキ620円

『すみだ珈琲』（左）すみだブレンド（深煎り） 650円 （右）珈琲を使ったモカチーズケーキ 620円 一部販売もしている江戸切子のカップは現在10種。モカチーズケーキも「すみだモダン」認定の味

自家製スイーツも評判で「珈琲を使ったモカチーズケーキ」はチーズのコクと豆の香りが心地いい。

そしてこの店が単なる人気店だけに終わらないのは、コーヒーを通じた地域活動や豆のかすを有機質肥料に利用するなど、環境問題にも積極的に取り組んでいること。コーヒーと街を愛し、未来を考える。地域のお手本のような喫茶店だ。

『すみだ珈琲』店主 廣田英朗さん

店主：廣田英朗さん「豆の良さを引き出すようほぼ毎日焙煎しています」

『すみだ珈琲』

錦糸町『すみだ珈琲』

［店名］『すみだ珈琲』

［住所］東京都墨田区太平4-7-11

［電話］03-5637-7783

［営業時間］11時〜19時（18時半LO）

［休日］土・日・祝

［交通］JR総武線ほか錦糸町駅北口から徒歩6分

撮影／松田麻樹、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、コーヒーソフトクリーム＆ゼリーの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】熱さに強い江戸切子!? 地域とコーヒーを愛する喫茶店（7枚）