イモトアヤコ、双子目玉焼き・揚げ物などボリューム満点の朝ごはん公開「しっかり食べてて尊敬する」「見習いたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】お笑いタレントのイモトアヤコが6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝ごはんを公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「見習いたい」双子目玉焼き・揚げ物などのボリューム朝食
イモトは「朝ごはん」とつづり、食卓の写真を投稿。白い皿には黄身が2つある目玉焼き、朱色の器にはカラッと仕上がった揚げ物とこんがりと焼き色がついた平焼きパン、汁椀にはカレーのような料理が盛り付けられており、ボリューム満点の朝ごはんを披露している。
この投稿に、ファンからは「朝からしっかり食べてて尊敬する」「これは元気が出る」「ハッピーなことがありそう」「幸せのお裾分けをありがとう」「見習いたい」などの声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「見習いたい」双子目玉焼き・揚げ物などのボリューム朝食
◆イモトアヤコ、ボリューム満点の朝ごはん披露
イモトは「朝ごはん」とつづり、食卓の写真を投稿。白い皿には黄身が2つある目玉焼き、朱色の器にはカラッと仕上がった揚げ物とこんがりと焼き色がついた平焼きパン、汁椀にはカレーのような料理が盛り付けられており、ボリューム満点の朝ごはんを披露している。
◆イモトアヤコの投稿に「しっかり食べてて尊敬する」の声
この投稿に、ファンからは「朝からしっかり食べてて尊敬する」「これは元気が出る」「ハッピーなことがありそう」「幸せのお裾分けをありがとう」「見習いたい」などの声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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