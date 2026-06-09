TWICEジヒョ、美くびれ際立つ衣装×スモーキーグリーンのアイメイク姿披露「鍛えられてて綺麗」「クールビューティー」
【モデルプレス＝2026/06/09】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が6月8日、自身のInstagramを更新。ステージ用の衣装姿とアイメイクを披露し、話題となっている。
【写真】29歳人気KPOP美女「憧れるスタイル」鍛えられた美くびれ際立つ
ジヒョは「7月に会いましょう」と韓国語でつづり、写真を複数枚投稿。美しい腰のくびれが際立つブラウンのへそ出し衣装にスモーキーグリーンのアイメイクという、クールなスタイリングを披露している。メイクのアップ写真では、まつ毛の和え際にラインストーンが並んでいる様子が確認できる。
そのほか、白いレースのビスチェにデニムのショートパンツを合わせた衣装姿も公開した。
この投稿に、ファンからは「ウエストが綺麗」「クールビューティー」「鍛えられてて綺麗」「このメイクマネしたい」「憧れるスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳人気KPOP美女「憧れるスタイル」鍛えられた美くびれ際立つ
◆ジヒョ、ステージ衣装から美くびれチラリ公開
ジヒョは「7月に会いましょう」と韓国語でつづり、写真を複数枚投稿。美しい腰のくびれが際立つブラウンのへそ出し衣装にスモーキーグリーンのアイメイクという、クールなスタイリングを披露している。メイクのアップ写真では、まつ毛の和え際にラインストーンが並んでいる様子が確認できる。
そのほか、白いレースのビスチェにデニムのショートパンツを合わせた衣装姿も公開した。
◆ジヒョの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ウエストが綺麗」「クールビューティー」「鍛えられてて綺麗」「このメイクマネしたい」「憧れるスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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