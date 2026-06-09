

Zeebra、高木完

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 （MAJ）の開催ウィークで6月8日、MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEとしてHIPHOPイベント「THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE」を開催した。

【写真】「THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE」ライブの模様

6月13日に国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式が開催されるのに先駆け、6月8日にヒップホップイベント「THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE」が東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で行われた。

授賞式に向けた6月5〜13日を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」として、お台場・青海エリアを中心に、渋谷や六本木など東京各地でライブステージ、ショーケース、セミナーなど多彩なイベントが展開されている。「THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE」もその一環で行われたイベント。

2026年現在、ヒップホップはただの音楽ジャンルにとどまらず、日本の多彩な側面に影響を与える文化となったが、そこに至るまでにはさまざまな試行錯誤と紆余曲折があった。プロデューサーである高木完、Zeebra、YZERR が掲げた本イベントのテーマは、そうした背景を後継者（THE SUCCESSOR）に伝えていくこと。 MC、BREAK DANCE、GRAFFITI、DJ というヒップホップの4大要素を軸に、それぞれの分野で活躍してきたアーティストたちがどのような創意工夫を重ねてきたのかを時代ごとに回想し、YouTubeにはない貴重な資料映像なども公開された。

ライブではRHYMESTER と CRAZY-Aが共演したほか、日本を代表するエンタテインメント集団・LDHよりROOTS OF EXILE TRIBEが迫力あふれるダンスを披露。ほかにもキングギドラ、NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDといったレジェンドをはじめ、 T-Pablow、 STUTS、 PUNPEE、 DJ CHARI & DJ TATSUKI、OZworld、MC TYSON、MaRI、3li\enら多様なアーティストが観客を楽しませた。

Zeebraと高木完は「日本のヒップホップは今日出てくれた若いやつらを中心にどんどん盛り上がっていきます。そして我々第一世代から第三世代もそれぞれ大人のヒップホップをやりたいなと思っています。みなさんこれからもいろんなヒップホップを楽しんでください！」とコメントを残し、ジャパニーズヒップホップの40年史を振り返る壮大なイベントの幕を下ろした。

出演者

SHOWCASE

プレゼンター

T-Pablow / STUTS / PUNPEE / \ellow Bucks / MC TYSON / OZworld / Watson / DJ CHARI & DJ TATSUKI/ MaRI / 3Li\en / RHYMESTER / キングギドラ / NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDBBOY SHOWCASEDJ BEAT / CRAZY-A / HORIE / マシーン原田 / KATSU ONE / TENPACHI / RAM / SHUTO / ONIGIRI /REN / YURIEDJ SHOWCASEDJ Ta-Shi / DJ Kentaro / DJ IZOH / DJ RenaNEW DANCE SHOWCASEROOTS OF EXILE TRIBEBEATBOXING SHOWCASEAFRA × NOVEL VINTAGEGraffiti Art GalleryKAZZROCK / TOMI-E / TABOO1 / SNIPE1近田春夫 / いとうせいこう / DJ YUTAKA / DJ KAORI / COMA-CHI / KEN THE 390 / サイプレス上野 / ZEN-LA-ROCK / GDX aka SHU / MC-HULK / 漢 a.k.a. GAMI