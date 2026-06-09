『ごぶごぶフェス』で完売！くら寿司コラボ商品が全国販売へ 浜田雅功のブロマイド付き【概要】
回転寿司チェーン「くら寿司」では、12日から7月5日の期間限定で「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」（500円）を発売する。「ごぶごぶフェスティバル2026」にて完売したコラボ商品を、浜田雅功のブロマイドカード付きで全国販売する（※予定数量に達し次第、販売終了となる）。
【画像】ほしい！浜田雅功のブロマイドカード
浜田の好物“ポテト”と“酸辣湯”を組み合わせ、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけて食べる新商品。国産玄米黒酢を使用した「粉末米黒酢」が味の決め手。独特の風味と旨みのある酸味に、黒胡椒・白胡椒の刺激をプラスすることで、スパイシーでクセになる味わいに仕上げている。
試食した浜田は「これ美味いな！ホンマにアカンかったらアカンて言うもん。がんばったね！」とのコメントを寄せている。
「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」付き
※カードは全6種のうち1種のレアカードを含め、ランダムでの配布。カードの裏面は、全種類共通で「ごぶごぶラジオ」メンバーの浜田のほか、出演メンバーの似顔絵（ライセンス井本、どりあんず堤・平井、サカイストまさよし、瀬下豊、ゲラゲラ星人）が入ったオリジナルのデザインを採用している。
【画像】ほしい！浜田雅功のブロマイドカード
浜田の好物“ポテト”と“酸辣湯”を組み合わせ、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけて食べる新商品。国産玄米黒酢を使用した「粉末米黒酢」が味の決め手。独特の風味と旨みのある酸味に、黒胡椒・白胡椒の刺激をプラスすることで、スパイシーでクセになる味わいに仕上げている。
「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」付き
※カードは全6種のうち1種のレアカードを含め、ランダムでの配布。カードの裏面は、全種類共通で「ごぶごぶラジオ」メンバーの浜田のほか、出演メンバーの似顔絵（ライセンス井本、どりあんず堤・平井、サカイストまさよし、瀬下豊、ゲラゲラ星人）が入ったオリジナルのデザインを採用している。