俳優の河内大和（47）が8日放送のTBSの特別番組「幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」（月曜後10・00）に出演。役者としての挫折と、乗り越えた経験を語った。

俳優の本木雅弘が飲み会の幹事として自身で参加メンバーを集める番組企画で飲み会に参加した河内。役者としてのスランプの話になると、「27、8歳の時に、初めてシェイクスピアで主役をやらせていただいた時に、あまりに何もできなくて、その時の演出家からめちゃくちゃに言われた。そのまますぐに次の作品に入ったけど、“あ”が言えなくなっちゃった」と、声が出なくなってしまった経験を明かした。

「そこから1回役者をやめた」と告白。「何をやっても違う、駄目、とにかくちゃんとやってくれと（言われた）。何が何だか分からなくなっちゃった。自分も存在意義も分からない。私は何が楽しくて生きてるんだろうって。それでしゃべれなくなって（芝居から）離れた。本当にやめようと思った」と振り返った。

1年半休んで、実家のある山口県に戻ったという。「新潟のプロデューサーさんから“またやってみないか？”って。これを機にやめようと思った。これだけやってもうやめようと思った」。自身最後の舞台にするつもりで出演した舞台で忘れられない光景を目にしたという。「新潟で凱旋公演したらお客さまが“河内！待ってました！”ってカーテンコールで声をかけてくださった。僕を認めてくれる人がこんなにたくさんこの世にいるんだって思った。そこでここで生きなきゃなって思ったんですよ。僕みたいな人間を応援してくださる方たちのためにやらなきゃいけないみたいに思って、覚悟が決まったみたいなところがありますね」と感慨深げに語った。

本木は「ええ話やん」と感動。河内は「その経験がなかったら東京に出てきて潰れてるんじゃないかなって思いますね」と話した。

河内は舞台を中心に活動し、23年のTBS日曜劇場「VIVANT」でドラマ初出演。インパクトの強い風貌で存在感を放ち、昨年の映画「8番出口」でも話題を集めた。