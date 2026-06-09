海洋研究開発機構などのチームは９日、海中を自動航行できる「自律型無人探査機（ＡＵＶ）」の海底観測データを、海面に自動着水した無人飛行艇で受信する実験に成功したと発表した。

有人の船舶ではカバーしきれない広い海域を効率的に調査・監視する技術につながる成果だという。

チームは、目的の海域まで自動で向かう双胴型の無人飛行艇と、機体から海中へ投入され、飛行艇に観測データを送信する小型ＡＵＶの開発を進めている。

国家的に重要な技術を官民で開発する内閣府の「経済安全保障重要技術育成プログラム」の一環で、海底ケーブルや所属不明の潜水艦の監視、鉱物資源の調査を無人で行える技術につなげる。

チームは４月、航空機メーカー「新明和工業」が開発した無人飛行艇の試験機（全長３・８メートル）を兵庫県沖約１キロ・メートルに飛ばし、着水させた。その後、あらかじめ水深１５メートルの海中に潜っていたＡＵＶ（同１・４メートル）が、音波でデータを送受信できる音響通信で海底の観測画像を送信。試験機で受信することに成功した。

チームは２０３３年度までに、排他的経済水域（ＥＥＺ）に対応した無人飛行艇とＡＵＶを組み合わせた観測技術の確立を目指す。２９年度には実用化を見据えた飛行艇の実証機（同１７・５メートル）の設計に着手する。

チームを率いる同機構の井上朝哉・海空無人機技術開発センター長は「新技術は海底の調査・監視など幅広い分野で活用できる。各省庁と意見交換して活用法を検討したい」と話す。