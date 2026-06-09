宇都宮のクマが午後1時に市内住宅街で目撃される　複数いる可能性も　ドローンも投入し捜索中　栃木

栃木県宇都宮市の小学校や大学などでクマの目撃情報が相次ぎ、市内では小中学校にくわえ大学も休校や休講となっている。

宇都宮市では6日から少なくとも18件以上のクマの目撃情報があり、きょう9日も未明から朝にかけて、市内の小中学校付近で目撃情報が相次いでいる。

午前5時35頃には、宇都宮大学付近で目撃情報があり、宇都宮大学の敷地内では、消防がドローンを使ってクマを捜索していた。

宇都宮市によると、午前6時には宇都宮大学から700メートルほど南西に進んだ小学校でクマが目撃された。

目撃情報があった宇都宮大学では全学部で休講となり、市内の公立小中学校はきのうに続ききょうも引き続き全校で休校となった。休校が長引く可能性もあり、オンライン授業を行う学校では課題を配信して授業を進めていた。

さらに午後1時には、小学校から北に700メートルの住宅街でクマが目撃されたという事で、警察や猟友会がクマを探している。

宇都宮市は、今まで目撃されたクマが同一個体か定かではなく、複数いる可能性もあるとしていて、今後も目撃情報や通報をもとにドローンを使用して捜索するなど警戒を続けるとしている。