¾¾²¬çýÍ¥à¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÍ·¤Ó¿´á¸ì¤ë¡ÖÄ©Àï¤«¤Ê¡×¡¡¥Ô¥«¥½Å¸¼¨¤Î²»À¼¥¬¥¤¥ÉÌ³¤á¤ë
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¡¡´ë²èÅ¸¼¨¼¼£²£Å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¸¼¨¡Ö¥Ô¥«¥½£í£å£å£ô£ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¡Í·¤Ó¿´¤ÎËÁ¸±¤Ø¡×¡Ê£¶·î£±£°Æü¡Á£¹·î£²£±Æü¡Ë¤Î¥×¥ì¥¹¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢£²£°À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ý½Ñ²È¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ô¥«¥½¤ÎºîÉÊ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿±Ñ¹ñ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥µ¡¼¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¹Í°Æ¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡£¾¾²¬¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È²»À¼¥¬¥¤¥É¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö²»À¼¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Ä¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ô¥«¥½¤Î°ìÀ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥½¤Î¿ÍÀ¸¤òÂª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ô¥«¥½¤ÎºÆ²ò¼á¡£Êª¸ì¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¾¾²¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â»þÂå¡×¡£¡Ö»ä¤¬»×¤¦¤Ë¡¢»Ò¶¡¿´¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤¹¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¶¡¿´¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÍ·¤Ó¿´¡×¤È¤Ï¡ÖÄ©Àï¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¡ÖÍ·¤Ó¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ï·ë¹½¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤³¤È¡×¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¿´¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£