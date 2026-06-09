LG OLED evo AI G6の77型「OLED77G6PJB」

LGエレクトロニクス・ジャパンは、4K有機ELテレビの2026年ラインナップを発表。「圧倒的な映像美と洗練されたデザインを追求した」というプレミアムシリーズ「LG OLED evo AI G6」を6月25日に発売する。サイズは55型～97型。価格はオープン。市場想定価格は以下の通り。

97型「OLED97G6PJA」 4,500,000円前後 83型「OLED83G6PJA」 1,200,000円前後 77型「OLED77G6PJB」 880,000円前後 65型「OLED65G6PJB」 620,000円前後 55型「OLED55G6PJB」 450,000円前後

輝度向上・黒表現・色再現・反射低減を統合的に最適化することで、あらゆる視聴環境で有機EL本来の高画質を引き出すという、独自の「Hyper Radiant Colorテクノロジー」を新たに採用。

LG OLED evo AI G6の65型「OLED65G6PJB」

輝度を向上させる「Brightness BoosterUltra」との組み合わせにより、従来比で最大約3.9倍輝度を向上を実現しつつ、完全な黒を再現できることを証明する認証「Perfect Black」、忠実な色再現が可能なことを証明する認証「Perfect Color」を取得。輝度と黒表現、色再現のすべてが高次元で進化したという。高精度な色表現が可能であることを証明する「Intertek 100% Color Fidelity」認証も取得した。

映り込みも大幅に低減。「明るいリビングでも、引き締まった黒と豊かな色彩を損なうことなく、没入感の高い映像体験が可能」とする。反射を抑えたディスプレイであることを証明する、Intertek「Reflection Free Premium」とUL「Discomfort Glare Free」の認証も取得した。

なお、LG担当者によれば、この「LG OLED evo AI G6」シリーズの有機ELパネルは、全サイズで2025年に誕生した「プライマリーRGBタンデム(次世代RGB有機EL)」を採用しているとのこと。

最新AIプロセッサー「α11 AI Processor 4K Gen3」も搭載。高度な処理基盤をもとに、「AI映像プロ」がシーンや被写体ごとに映像を解析・最適化。「AIサウンドプロ」によりコンテンツに応じて音声の最適化も実施する。

83型「OLED83G6PJA」

好きな絵を数回選ぶと、明るさや色味、コントラストなどの異なる約16億通りのパターンの中から、AIが自分好みの画質を提案してくれる「AIパーソナルウィザード」も搭載。

提示されたサウンドの中から好みのサウンドを数回選ぶと、低音・高音のバランスや明瞭感などの異なる約2.7億通りのパターンの中から、AIが自分好みのサウンドを提案する「AIサウンドウィザード」も使用可能。

65型「OLED65G6PJB」

映画製作者の意図を忠実に再現する「FILMMAKER MODE」や、テレビの環境光センサーが周囲の明るさを検知し、視聴環境に応じて映像の明るさやトーンを自動調整。制作者の意図を尊重しながら、明るいリビング環境でも見やすい映像表示を表示する「アンビエント FILMMAKER MODE」も用意。Dolby VisionやDolby Atmos再生にも対応する。

付属のマジックリモコンは、本体を振ると画面上を自由に動くポインターが現れ、リモコンの十字キーと組み合わせて、直感的かつスムーズにテレビを操作可能。リモコンのAIボタンを押しながら話しかけると、アカウントが自動的に切り替わり、ログイン情報を入力し直す手間も不要。自分好みの画質やサウンドを設定する「AIピクチャーウィザード」や「AIサウンドウィザード」の設定も連動する。

独自OSのwebOSを搭載。YouTubeやNetflix、TVer などの国内外のVODアプリが利用可能。

65型 OLED65G6PJB