アイドルグループ「アイドリング！！！」元メンバーでタレントの倉田瑠夏（２９）が９日に自身のＳＮＳを更新し、夫婦で撮影したマタニティフォトを公開した。

倉田はインスタグラムを更新し、「妊娠７ヶ月の時に桜フォト撮ってもらったので、あとは赤ちゃん産まれてからでいいかな〜って思ってたんだけど『マタニティフォト撮らなくていいの？』と旦那さんが言ってくれたので、急遽夫婦でマタニティフォトを…」とコメント。ドット柄のワンピース姿で、ふっくらとしたお腹に夫が手を添えるショットや、赤いハートの風船を手にしたショットをシェア。「気楽に撮れるセルフフォト写真館で撮ったので、なんだかプリクラみたいでかわいくてとてもいい記念になりました 夫よありがとう」と続けた。

この投稿にはアイドルグループ「ＤЯＡＷ♡ＭＥ」の立野沙紀から「可愛いがすぎる！！！私は旦那さんが羨ましいよ。笑」とコメントが寄せられ、ファンからも「幸せそうでよきよき」などのコメントが寄せられている。

倉田は２０１０年の「アイドリング！！！」４期生オーディションを経て加入。アイドリング！！！２２号として活動し、１５年１０月にグループを卒業。その後はソロで舞台やグラビアを中心に活動。１６年にはＤＪデビューも果たした。「認定ベビーシッター」「幼稚園教諭二種免許」「保育士資格」の資格を持ち、マルチタレントとして活躍している。２４年７月、インスタグラムで結婚を発表し、１２月にはハワイで挙式したことを報告。今年１月にインスタグラムで「出産は夏頃を予定しております。」と、第一子妊娠を報告していた。