なんだか体が重だるい…梅雨はさっぱり豚肉レシピで乗り切ろう

梅雨の時期は体が疲れて、だるさが出てしまいますよね。食べ物は薬ではないので症状を治すことはできませんが、なんとなく疲れやすい時におすすめの食べ物が豚肉です。そこで、管理栄養士おすすめのレシピをご紹介します。

▼疲労対策にはビタミンB1

季節の変わり目で気温差が大きく、気圧の変化も大きい梅雨は自律神経の働きが乱れて疲れやすくなる時期です。疲れない体を作るのに欠かせない栄養素がビタミンB1。

ビタミンB1は糖質からエネルギーを作るのに必要な栄養素です。不足すると糖質からのエネルギーを使う脳や神経に影響を及ぼし、疲労感を感じやすくなるとされています。豚肉はビタミンB1を含んでおり、手軽に疲労感対策をすることができます。

▼薬味と野菜でさっぱりと

食欲がない時でもしそやみょうがなどの薬味でさっぱりと豚肉を食べることができます。豚肉に片栗粉をまぶすことでつるっとした食感になるのも食べやすくて嬉しいですね。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼豚肉とねぎの最強の組み合わせ！

ねぎには豚肉に含まれるビタミンB1の吸収を高める成分が含まれているため、豚肉とねぎは疲労対策にとてもおすすめの組み合わせです。



▼さっぱりとサラダで

薬味以外でもレモン汁やさっぱり味のドレッシングで豚肉をあっさり食べることができます。カリカリの食感も楽しいですね。







梅雨の疲労感対策におすすめの豚肉レシピ。ぜひ試してみてください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）