瀬戸環奈、母との“爆買い”公開 意外な経歴も告白「もともと…」
セクシー女優の瀬戸環奈が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。母との“爆買い”動画を公開した。
【動画】楽しそう！瀬戸環奈、母との“爆買い”公開 意外な経歴も
「【コストコ】瀬戸環奈、母娘でコストコ爆買い」とのタイトルで、概要欄には「ママと2人でコストコに行ってきました。1時間半の制限時間で本気の爆買いです。我が家定番のセタフィルとか、パパ用の大量のオレンジとか、気になったものを片っ端からカートに入れてたらすごい量になりましたっ」との紹介が。
動画内で、母と2ショットの瀬戸は「2人で来るのは初めて」とにっこり。早速ほしいアイテムを購入すると、母も続々と購入する様子が映し出された。動画内では「お兄ちゃん、肌弱くて」「もともと、歯科助手していたので」といった家族や自身にまつわるトークも飛び出した。
【動画】楽しそう！瀬戸環奈、母との“爆買い”公開 意外な経歴も
「【コストコ】瀬戸環奈、母娘でコストコ爆買い」とのタイトルで、概要欄には「ママと2人でコストコに行ってきました。1時間半の制限時間で本気の爆買いです。我が家定番のセタフィルとか、パパ用の大量のオレンジとか、気になったものを片っ端からカートに入れてたらすごい量になりましたっ」との紹介が。
動画内で、母と2ショットの瀬戸は「2人で来るのは初めて」とにっこり。早速ほしいアイテムを購入すると、母も続々と購入する様子が映し出された。動画内では「お兄ちゃん、肌弱くて」「もともと、歯科助手していたので」といった家族や自身にまつわるトークも飛び出した。