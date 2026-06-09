占い師細木数子さんの後継者で娘の細木かおりさんが、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。数子さんの生涯を描くNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」に主演した女優戸田恵梨香について「すごい縁を感じた」と語った。

番組には戸田が出演。戸田はかおりさんとの面識について「今回初めてじゃなくて2回目なんです。実は」と明かし、「レストランで偶然お会いしたんです」と振り返った。

かおりさんも「すごい縁感じたんですよ」と応じ、戸田によると「撮影が終わった直後だったんです。偶然お隣の席で、かおりさんが声をかけてくださって」。かおりさんは「まだ全然告知も出されていない時だったので、『母を演じてくださったそうで、ありがとうございます』ってごあいさつさせていただきました」と戸田との初対面について語った。

一方で「でも私、何が一番怖かったかって、戸田さんのひと言があってから配信されるまでずっと怖かったんです」と吐露。「だって細木数子を演じた本人が『よくご家族許可されましたね』って言ったんですよ、私に」と苦笑した。

かおりさんは同作に関与しておらず、作品の内容を把握していなかったため「そんなヤバいの？って。だって全く見せてもらってないから」と配信まで恐々としていたようで、「演じた方が『よくご家族が許可されましたね』って」と笑っていた。