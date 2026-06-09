お笑いトリオ、ネプチューンの堀内健（56）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。占い師細木数子さんとの思い出を語った。

番組には、数子さんの生涯を描いたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」主演の女優戸田恵梨香、数子さんの娘かおりさんが出演した。

堀内は04〜08年に放送されたフジテレビ系「幸せって何だっけ〜カズカズの宝話〜」で数子さんと共演しており、「番組でさ、『でっかい男はパワーがあるからお前はパワーをもらえ』って。何するんですか？って言ったら、『寄付するんだよ。金10万寄付しろ』って言われて」と数子さんとのやりとりを振り返った。

また「『プロレス団体に寄付しろ』って言われて。意味が分かんないと思って」と困惑。「ロケ行って。番組でそういう体でやるのかと思ったら、『自分で金下ろすんだよ』って銀行までカメラ付いてこられて。10万下ろしてプロレス団体に寄付して」と戸惑いながらもポケットマネーで対応し、数子さんからは「オンエアで『いいことあるから』って」と告げられたという。

すると「番組終わってから、こっそり『よくやったね』って20万くれた」と数子さんが10万円を上乗せして戻してくれたと告白。くりぃむしちゅー有田哲平が「もうけてんじゃん！」とツッコミを入れると、堀内は「もうけたんだよ。ラッキー！って」と笑いながら振り返っていた。