開催：2026.6.9

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 4 - 5 [アストロズ]

MLBの試合が9日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアストロズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はグレイソン・ロドリゲス、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。

2回裏、7番 トレイ・マンシーニ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 HOU、9番 ローガン・オハピー 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 3-0 HOU

3回表、3番 クリスチャン・ウォーカー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 LAA 3-1 HOU

6回表、6番 ラモント・ウェード 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 LAA 3-2 HOU、7番 キャメロン・スミス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 LAA 3-3 HOU

7回裏、1番 ザカリー・ネト 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 4-3 HOU

9回表、3番 クリスチャン・ウォーカー 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 LAA 4-4 HOU

10回表、さらにキャッチャーがエラーでアストロズ得点 LAA 4-5 HOU

試合は4対5でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのジョシュ・ヘイダーで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はエンゼルスのサミュエル・アルデゲリで、ここまで1勝1敗0S。アストロズのＢ・アブレイユにセーブがつき、2勝2敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-09 13:48:13 更新