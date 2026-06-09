第1子出産・筧美和子、緊急帝王切開だった「首にへその緒が絡まっちゃっている可能性」無事に生まれ感謝
俳優・タレントの筧美和子（32）が9日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子出産が緊急帝王切開だったことを明かした。
【動画】感動的… 第1子出産直後の様子を公開した筧美和子
ギリギリまだ正期産に入っていない段階で、破水して病院に行ったという。自然な陣痛を待って無痛分娩を予定していたが、陣痛が進まず子宮口も開かず「24時間くらい頑張った」と話した。ただ、翌日の朝方、モニターの数値で赤ちゃんが苦しそうという話を医師から受け「首にへその緒が絡まっちゃっている可能性がある」と言われたと明かした。
夫も呼ばれ、緊急帝王切開になったという。そんな中で無事に赤ちゃんは生まれ、病院のスタッフや夫のサポートに「本当にみなさんに感謝」と伝えていた。翌日に退院を控える日には「とにかく無事わが子に会えたことが感じたことのない幸せな気持ちに包まれております。家に帰ってからも新しい生活が待っているので焦らず楽しんで生きたいと思います」と語っていた。
筧は2025年3月3日に、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表。今年2月に第1子妊娠を報告し、今月1日に男児を出産したと伝えた。
【動画】感動的… 第1子出産直後の様子を公開した筧美和子
ギリギリまだ正期産に入っていない段階で、破水して病院に行ったという。自然な陣痛を待って無痛分娩を予定していたが、陣痛が進まず子宮口も開かず「24時間くらい頑張った」と話した。ただ、翌日の朝方、モニターの数値で赤ちゃんが苦しそうという話を医師から受け「首にへその緒が絡まっちゃっている可能性がある」と言われたと明かした。
筧は2025年3月3日に、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表。今年2月に第1子妊娠を報告し、今月1日に男児を出産したと伝えた。