死去から9年…アナウンサーから転身した“知的”俳優の貴重映像に反響「現存しないレベルの美人」「素敵な方だったなぁ」
俳優の安達祐実（44）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に、12年ぶりにゲスト出演。俳優人生に影響を与えた先輩として、9年前に亡くなった野際陽子さんを紹介した。
【貴重写真】野際陽子さん＆長女・真瀬樹里の海での1枚
2歳でモデルデビューして42年。俳優人生に影響を与えた先輩が、9年前に亡くなった野際さんだという。安達は「本当にすてきで、身体全体が女優さん」と今でも憧れていることを語った。
番組では、野際さんが46年前に同番組に出演した際の貴重映像が流れたが、その映像の野際さんは、安達と同い年の44歳だったとも明かされた。貴重な映像に視聴者からは「令和の日本人で現存しないレベルの美人」「素敵な方だったなぁ」との反響が寄せられている。
野際さんは、1936年1月24日生まれ、富山県出身。58年、NHKアナウンサーとして入局。62年の退局後、TBS系情報番組『女性専科』の司会をつとめ、翌年、俳優デビューを果たし多くの作品に出演した。2017年6月、肺腺がんのため死去。81歳だった。
【貴重写真】野際陽子さん＆長女・真瀬樹里の海での1枚
2歳でモデルデビューして42年。俳優人生に影響を与えた先輩が、9年前に亡くなった野際さんだという。安達は「本当にすてきで、身体全体が女優さん」と今でも憧れていることを語った。
野際さんは、1936年1月24日生まれ、富山県出身。58年、NHKアナウンサーとして入局。62年の退局後、TBS系情報番組『女性専科』の司会をつとめ、翌年、俳優デビューを果たし多くの作品に出演した。2017年6月、肺腺がんのため死去。81歳だった。