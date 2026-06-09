８日に放送されたテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」では、７８歳の新人芸人が登場。年齢からくる「挨拶問題」について、先輩芸人のとろサーモン・久保田かずのぶとウエストランド・井口浩之に助言を求めた。

登場したのは、昭和ジェンズというトリオのノーマン・さかい。７８歳となり芸歴２年目の新人芸人だ。

ノーマンは劇場の裏でバッテリィズのエースが「あいさつさせてください！」と言ってきてくれたことから、自分は後輩であることを伝え、話が盛り上がったというが、これは稀で、あいさつをすると「『そのケースかよ』と舌打ちしたり露骨に不機嫌な態度に変貌されることがある。先輩芸人であっても表裏のない態度で後輩芸人に接して頂きたい。後期高齢者新人芸人だけの挨拶問題であれば良いのだが 以上」と、先輩芸人たちに呼びかけた。

実際にノーマンが登場すると、久保田も井口も興味津々。他のメンバーについても同期の５１歳、開業医のフェラ〜リ☆さとうと、大学を出たばかりの２３歳の足軽の３人という３世代トリオであることを知り、爆笑。久保田は、舌打ちした芸人の名前を聞き出そうとするも、そこは年の功で「大勢いますから」とうまくはぐらかした。

ノーマンは４０年ほど米国で暮らし、米国の「市民権」も獲得。「アメリカのテレビ局を買うつもりで、日本人じゃ買えないので市民権を」と説明したため、久保田も井口もびっくり。しかもトランプ大統領とも知り合いだったと言い出し、騒然となった。

ノーマンは「彼が若い時ね。一緒にビジネスを。ゴルフ場の開拓や、投資を一緒にやった時期があります」と言い出し、久保田と井口は思わず土下座。「もう吉本じゃなくてもいいじゃないですか！」と言われ苦笑していた。

昭和ジェンズは２５年に結成。当初はノーマンとフェラ〜リのコンビで、２５年のＭ−１グランプリにも出場するも１回戦で敗退。その後、足軽が加わりトリオになった。