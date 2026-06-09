長谷川理恵「最強すぎるコンビ」息子の朝食公開「シンプルで最高」「こだわり詰まってる」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの長谷川理恵が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の朝食を公開した。
【写真】52歳ママモデル「最強すぎるコンビ」息子の朝食にピザトースト
長谷川は「ボンは朝ピザトーストを食べるのが好き」と記し、息子の朝食の写真を投稿。パンの上にトマトソースとチーズをたっぷりとのせた様子を披露し、「最強すぎるコンビ 多分！私は食べないので わからないけど」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「間違いない」「シンプルで最高」「こだわり詰まってる」「絶対美味しいやつ」「パンの種類が気になる」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「最強すぎるコンビ」息子の朝食にピザトースト
◆長谷川理恵、息子の朝食披露
長谷川は「ボンは朝ピザトーストを食べるのが好き」と記し、息子の朝食の写真を投稿。パンの上にトマトソースとチーズをたっぷりとのせた様子を披露し、「最強すぎるコンビ 多分！私は食べないので わからないけど」とつづっている。
◆長谷川理恵の投稿に「シンプルで最高」の声
この投稿に、ファンからは「間違いない」「シンプルで最高」「こだわり詰まってる」「絶対美味しいやつ」「パンの種類が気になる」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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