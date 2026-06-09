しなこ、派手カラーで髪色七変化「全部似合うの凄い」「一つひとつ印象変わる」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】クリエイターのしなこが6月8日、自身のInstagramを更新。様々な髪色の姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳人気クリエイター「全部似合うの凄い」レインボーなヘアカラー
しなこは「髪色変えてみた」とつづり、自身がプロデュースするプリクラ機で撮影されたショットが次々と現れる動画を公開。イエローやピンク、パープルやレインボーなど、それぞれの色をテーマにした背景とともに、しなこ自身が様々な髪色となったショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「全部似合うの凄い」「可愛すぎて待ち受けにした」「背景も可愛くて最高」「一つひとつ印象変わる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「全部似合うの凄い」レインボーなヘアカラー
◆しなこ、七変化の髪色披露
しなこは「髪色変えてみた」とつづり、自身がプロデュースするプリクラ機で撮影されたショットが次々と現れる動画を公開。イエローやピンク、パープルやレインボーなど、それぞれの色をテーマにした背景とともに、しなこ自身が様々な髪色となったショットを披露している。
◆しなこの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「全部似合うの凄い」「可愛すぎて待ち受けにした」「背景も可愛くて最高」「一つひとつ印象変わる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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