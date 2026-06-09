2児の母・青木裕子、手作り海苔弁公開「何も入ってないかと思った」「二度見した」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】フリーアナウンサーの青木裕子が6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「二度見した」ハンバーグ・黄身が確認できない目玉焼き入り手作り海苔弁
青木は「お弁当」と添え、手作りした弁当の写真を投稿。黒の弁当箱に詰めたご飯の上には、海苔が敷き詰められている。おかずは「ハンバーグと黄身が確認できませんが目玉焼きです」と紹介。ハンバーグの横には、半分に開いたスナップエンドウやパプリカも盛り付けられており、お弁当に彩りを添えた。
この投稿に、ファンからは「最高の組み合わせ」「弁当箱の色と同じで何も入ってないかと思った」「面白いアイディア」「二度見した」「蓋を開けたらびっくりしそう」「スナップエンドウを半分に割る発想すごい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「二度見した」ハンバーグ・黄身が確認できない目玉焼き入り手作り海苔弁
◆青木裕子、手作り弁当披露
青木は「お弁当」と添え、手作りした弁当の写真を投稿。黒の弁当箱に詰めたご飯の上には、海苔が敷き詰められている。おかずは「ハンバーグと黄身が確認できませんが目玉焼きです」と紹介。ハンバーグの横には、半分に開いたスナップエンドウやパプリカも盛り付けられており、お弁当に彩りを添えた。
◆青木裕子の投稿に「何も入ってないかと思った」の声
この投稿に、ファンからは「最高の組み合わせ」「弁当箱の色と同じで何も入ってないかと思った」「面白いアイディア」「二度見した」「蓋を開けたらびっくりしそう」「スナップエンドウを半分に割る発想すごい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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