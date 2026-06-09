1児の母・森絵梨佳、旬のとうもろこし使った小学生弁当公開「大葉の入れ方がおしゃれ」「彩りが綺麗で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの森絵梨佳が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】37歳1児のママモデル「大葉の入れ方がおしゃれ」旬のとうもろこし使った小学生弁当
森は「本日の小学生弁当」と添え、小学生の息子のために作ったお弁当の写真を投稿。鮮やかな黄色が映える旬のとうもろこしを加えたご飯、ふっくらと仕上がったピーマンの肉詰め、豆苗、ミニトマトなどを彩りよく盛り付けたお弁当を披露している。
また、テスト勉強に取り組む息子の様子を紹介し、「勉強する＝テストが楽しみ 大きな成長である」とコメント。「息子の成長に伴い、このお弁当という形を通して綴ってきた『育児記録』との向き合い方を考えるようになりました」とつづり、「もう少しクローズな場所の方が息子にとっていいのではと…。もしこれからも見たいと言ってくださる方がいればどこかのタイミングでサブスク（限定公開）へ移行していくことを検討しております」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で美味しそう」「大葉の入れ方がおしゃれ」「丁寧な暮らしぶり感じる」「盛り付けがお店みたい」「栄養バランス完璧」「とうもろこしご飯、真似したい」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「大葉の入れ方がおしゃれ」旬のとうもろこし使った小学生弁当
◆森絵梨佳、息子への手作り弁当披露
森は「本日の小学生弁当」と添え、小学生の息子のために作ったお弁当の写真を投稿。鮮やかな黄色が映える旬のとうもろこしを加えたご飯、ふっくらと仕上がったピーマンの肉詰め、豆苗、ミニトマトなどを彩りよく盛り付けたお弁当を披露している。
◆森絵梨佳の投稿に「盛り付けがお店みたい」の声
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で美味しそう」「大葉の入れ方がおしゃれ」「丁寧な暮らしぶり感じる」「盛り付けがお店みたい」「栄養バランス完璧」「とうもろこしご飯、真似したい」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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