女優でタレントの足立梨花(33)が４日に更新したインスタグラムで、「インナーパンツ付きのスカートだから」と強調している。



【写真】安心してください!「見えてないよ?笑」

発端となったのは2日に投稿した写真。イチゴ狩りを楽しんでいるシーンをとらえたもので、足立はスカートに見えるものをはいてしゃがみ、膝を開いている。膝の間のところに大きなハートマークがあり、「見えない」ように加工している。そのため、ファンから「パンツじゃなくてスカートだったの!?」「ちょっとりかちゃん」「おいおい」「そのハートは何?」などと驚きと戸惑いのツッコミが届いていた。



これに応えるように足立は4日の投稿で「ちゃんとしたのも載せないとね ちなみにハートの下はパンツ見えてないよ?笑 スカートで見えないしなんならインナーパンツ付きのスカートだから…もう一度言う。パンツは見えないよ?笑」とユーモアを交えて「見えていない」ことを強調した。ファンから「あえて言うところが優しさにあふれてる」「インナーパンツ もちろんです!」「そんなこと分かってるよ～笑 可愛い写真たくさんあって嬉しい」などと反応が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）