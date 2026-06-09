ハーゲンダッツのアイスクリームバーに、夏に食べたい贅沢な味わいの「洋梨＆ミルク」が登場。

瑞々しい洋梨と濃厚な味わいのミルクを組み合わせた、爽やかで贅沢なアイスクリームバーです！

ハーゲンダッツ バー「洋梨＆ミルク」

価格：373円(税込)

発売日：2026年6月9日(火)

内容量：69ml

販売店舗：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

ハーゲンダッツ バー「洋梨＆ミルク」が、2026年6月9日より期間限定で全国発売。

「夏に楽しむ濃厚で爽やかなアイスクリームバー」をコンセプトにした、爽やかで贅沢なアイスクリームバーです☆

ハーゲンダッツならではの濃厚な味わいのミルクアイスクリームと、まるで洋梨をそのまま食べているような瑞々しさや食感を楽しめます！

洋梨の瑞々しさとミルクの濃厚さが織りなす、爽やかな味わいのアイスクリームバー

アイスクリームのおいしさを生み出すため、原材料の選定から製造工程に至るまで、すべての工程で品質へのこだわりを徹底的に追求し続けている「ハーゲンダッツ」

毎年夏に登場する、フルーツコーティングとミルクアイスクリームを組み合わせたバーは「濃厚なのに爽やかで夏にぴったり」など、多く評価を得ている人気アイスクリームです。

今回のフレーバーには、高級感のある洋梨を選定。

洋梨の芳醇な香りやしっかりとした果肉感を感じられるよう、食感や味わいの異なる2層のコーティングにこだわっています。

洋梨の瑞々しさと濃厚な味わいのミルクが織りなす、爽やかで贅沢なアイスクリームバーです。

こだわりポイント1）ジューシーな果汁感・果肉感を味わえる洋梨の2層コーティング

外側のコーティングには、爽やかな風味の洋梨ピューレを使用。

内側のコーティングには、しっかりとした食感の洋梨果肉が使用されています。

洋梨の華やかな香りやあふれる果実感にこだわった、2層のコーティングを堪能できます！

こだわりポイント2）後味までコク深い、ミルクアイスクリーム

通常より濃厚※な味わいに仕上げられたミルクアイスクリーム。

一口ごとに、あふれる果実感と調和したミルクのコク深い余韻が楽しめます。

※ミルクアイスクリーム 乳脂肪分 16.0% （参考：ミニカップ『ザ・ミルク』乳脂肪分 14.5%）

瑞々しい洋梨と濃厚なミルクを組み合せた、爽やかで贅沢な夏のアイスクリームバー。

ハーゲンダッツ バー「洋梨＆ミルク」は、2026年6月9日より全国発売です！

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