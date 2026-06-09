新作デザインのブレスレット全6種！ケイウノ「2026年夏コレクション」

ジュエリーブランド「ケイウノ」の夏の新作ブレスレット6種類が登場！

留め具にイニシャルや日付などの刻印もできる、シンプルながら、特別な想いを手元に輝かせられるジュエリーです☆

ケイウノ「2026年夏コレクション」

発売日：2026年6月19日（金）

取扱店舗：ケイウノ直営店および公式ブランドサイト

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オーダーメイドジュエリー事業「ケイ・ウノ」が全国に展開するジュエリーブランド「ケイウノ」から、夏の新作ファッションジュエリーとしてブレスレット6種類が登場します！

夏に人気が高まるブレスレットに新たなデザインとして『ステーション』2種類、『グリッド』2種類、『シアー』『バイカラー』がラインナップ。

K18製、K10製、プラチナ850製、メレダイヤモンド付きなどバリエーション豊富に展開されます。

繊細なチェーンや異なる素材の組み合わせにより、カジュアルからエレガントなスタイルまで幅広い装いに輝きを添えるブレスレット。

ケイウノならではのポイントとして、希望により留め具部分へ無料で刻印が可能で、イニシャルや記念日など大切な想いをさりげなくこめることができます。

身に着けたときにふと目に入るブレスレットは、自分へのご褒美や大切な方への贈り物としても最適なアクセサリーです☆

『ステーション / ブレスレット』 K10イエローゴールド

価格：58,300円（税込）

素材：K10イエローゴールド、メレダイヤモンド0.03ct

丸く縁取るようにセットしたダイヤモンドが、チェーンの上で小さな粒のように並ぶデザイン。

K10イエローゴールドのやわらかな色味と、コロンとしたフォルムが重なることで、繊細な中にもさりげないかわいらしさを感じられます。

甘すぎないフェミニンさを楽しみたい方におすすめです。

『ステーション / ブレスレット』 プラチナ850

価格：68,200円（税込）

素材：プラチナ850、メレダイヤモンド0.03ct

プラチナの落ち着いた輝きに、メレダイヤモンドがさりげなくきらめくブレスレット。

プラチナの色味が透明感を引き立て、凛とした印象で身に着けられます。

変色しにくいプラチナは強度と美しさを兼ね備え、永く愛用できる素材です。

『グリッド / ブレスレット』 K18イエローゴールド

価格：82,500円（税込）

素材：K18イエローゴールド

連なる金属の粒のパーツ一つひとつに、光を細かく反射する繊細な彫り細工が施されたブレスレット。

手元の動きに合わせて多方向にきらめくため、華奢なブレスレットながら存在感のある輝きを楽しめます。

ダイヤモンドの輝きとは異なる、ゴールドそのものが放つ細やかなきらめきが魅力。

K18の素材を使用しており、永く寄り添うジュエリーとして愛用できる一本です。

『グリッド / ブレスレット』 プラチナ850

価格：56,100円（税込）

素材：プラチナ850

小さな金属の粒パーツに光を細かく反射する彫り細工を施すことで、手元の動きに合わせてた方向に煌めきます。

華奢なデザインでつけやすく、存在感のある輝きを楽しめるブレスレットです。

ダイヤモンドの輝きにはない、プラチナそのものが放つ繊細な煌めきを手元に。

プラチナ850の素材は変色しにくく、凛とした美しさを永く保ちます。

『シアー / ブレスレット』 K10イエローゴールド

価格： 24,750円（税込）

素材：K10イエローゴールド

小さな丸い金属の粒を、リズミカルに配置したブレスレット。

繊細なチェーンの中にほどよいアクセントとなり、肌となじむような軽さが特徴。

主張しすぎず、肌そのものがきらめくようなデザインです。

『バイカラー / ブレスレット』 K10イエローゴールド、プラチナ850

価格：55,000円（税込）

素材：K10イエローゴールド、プラチナ850

イエローゴールドとプラチナの2色のコンビネーションが楽しめるブレスレット。

異なる色味のチェーンが重なって見えることで、一本でもレイヤードしているような表情を楽しめます。

ゴールド系・シルバー系どちらのジュエリーとも合わせやすく、コーディネートの幅が広がるデザインです。

イニシャルや日付などの刻印を無料で

料金：無料

刻印可能文字数：

・『ステーション』『シアー』『バイカラー』：最大4文字

・『グリッド』：最大3文字

刻印できる文字・記号：

大文字アルファベット、数字、「&」「to」「♡」「∞」に対応

※「♡」「∞」「to」は2文字分としてカウントされます

留め具部分には、イニシャルや記念日などを無料で刻印可能。

正面からは見えにくい場所だからこそ、身に着ける人だけがふと気付ける、小さな特別感を楽しめます。

たとえば、結婚記念日の数字を刻んだり、大切な人とのイニシャルを入れたり。

さりげない刻印が、シンプルなブレスレットに自分だけの物語を加えてくれます。

日々身につける中でふと目に入るたび、大切な人や記念日をそっと思い出せる一本に仕上がります。

夏のコーディネートに取り入れたい、シンプルでありながら存在感のある上品なブレスレット！

ケイウノ夏の新作ブレスレット6種類は、2026年6月19日（金）より、ケイウノ直営店および公式ブランドサイトにて販売開始です。

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