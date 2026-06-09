イングランドはハリー・ケインがいる間にW杯制覇を トゥヘルは100%の状態にあると自信「彼は最高のコンディションだ」
現在のイングランド代表はタレント集団であり、迫る2026W杯でも優勝候補の一角に挙げられている。
その中でも最大のキーマンが絶対的エースのハリー・ケインだ。タレント集団とはいえ、ケイン級のストライカーを輩出するのは簡単ではない。イングランドにとってはケインがいる間に1966年大会以来となるW杯制覇を決めたい。
代表監督トーマス・トゥヘルもケインには絶対の信頼を寄せていて、今大会へコンディションは抜群と強調する。
ケインをサポートする選手も重要だが、2番手FWにはアストン・ヴィラのエースとしてヨーロッパリーグ制覇に貢献したオリー・ワトキンスがいる。ワトキンスも確かな実力者であり、ケインを休ませたい際には貴重な戦力になる。3番手に控えるイヴァン・トニーはPKを得意としており、PK戦要員としても計算できる。
トゥヘルはその2人について次のように語る。
「ハリーの代わりはオリーが適切だと思う。インテンシティを維持し、プレスを継続させるためにね。それがオリーの強みだ。イヴァン（トニー）の方はフィニッシャー的存在で、ペナルティエリアでのプレイに長けていて、セットプレイにも対応できる。高いレベルでトレーニング出来ているし、とても満足しているよ」
前線の層も申し分ないが、イングランドは頂点に届くのか。ケインがバイエルンと同様にゴール量産モードに入ってくれれば十分に狙えるはずだ。