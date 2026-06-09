現在のイングランド代表はタレント集団であり、迫る2026W杯でも優勝候補の一角に挙げられている。



その中でも最大のキーマンが絶対的エースのハリー・ケインだ。タレント集団とはいえ、ケイン級のストライカーを輩出するのは簡単ではない。イングランドにとってはケインがいる間に1966年大会以来となるW杯制覇を決めたい。



代表監督トーマス・トゥヘルもケインには絶対の信頼を寄せていて、今大会へコンディションは抜群と強調する。





「彼は最高のコンディションだ。暑さや湿度に関しても、彼については心配する必要がないだろう。この1週間を通して準備できているし、強い決意を我々に示してくれている。彼は我々のキープレイヤーだ。彼は体の仕上がりも良くてキレもある。先日のチームトレーニングでも彼がチームをリードしていたからね。彼はバイエルンでハイプレスや、相手陣内での激しい攻防に慣れている。自ら模範を示してチームを引っ張ってくれていて、最高の状態にある」（『The Star』より）。ケインをサポートする選手も重要だが、2番手FWにはアストン・ヴィラのエースとしてヨーロッパリーグ制覇に貢献したオリー・ワトキンスがいる。ワトキンスも確かな実力者であり、ケインを休ませたい際には貴重な戦力になる。3番手に控えるイヴァン・トニーはPKを得意としており、PK戦要員としても計算できる。トゥヘルはその2人について次のように語る。「ハリーの代わりはオリーが適切だと思う。インテンシティを維持し、プレスを継続させるためにね。それがオリーの強みだ。イヴァン（トニー）の方はフィニッシャー的存在で、ペナルティエリアでのプレイに長けていて、セットプレイにも対応できる。高いレベルでトレーニング出来ているし、とても満足しているよ」前線の層も申し分ないが、イングランドは頂点に届くのか。ケインがバイエルンと同様にゴール量産モードに入ってくれれば十分に狙えるはずだ。