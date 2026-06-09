有名女優、フルーツたっぷりの朝食公開「しっかり栄養がとれそう」「豪華」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】俳優の秋野暢子が6月9日、自身のInstagramを更新。フルーツたっぷりの朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「しっかり栄養がとれそう」トースト・目玉焼き・ヨーグルト・マンゴー・びわが並ぶ朝食
秋野は「今朝のフルーツはマンゴーとびわです。美味しく頂いて今日も元気に過ごします。良い日になりますように」とつづり、朝食の食卓を公開。縦横に切れ目を入れたトースト、醤油のかかった目玉焼き、カットしたマンゴーとびわ、ブルーベリーときな粉の乗ったヨーグルトなどが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「高級フルーツが並んでて豪華」「フルーツたっぷりでヘルシー」「目玉焼きの焼き加減がちょうどいい」「しっかり栄養がとれそう」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「しっかり栄養がとれそう」トースト・目玉焼き・ヨーグルト・マンゴー・びわが並ぶ朝食
◆秋野暢子、朝食公開
秋野は「今朝のフルーツはマンゴーとびわです。美味しく頂いて今日も元気に過ごします。良い日になりますように」とつづり、朝食の食卓を公開。縦横に切れ目を入れたトースト、醤油のかかった目玉焼き、カットしたマンゴーとびわ、ブルーベリーときな粉の乗ったヨーグルトなどが並んでいる。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「高級フルーツが並んでて豪華」「フルーツたっぷりでヘルシー」「目玉焼きの焼き加減がちょうどいい」「しっかり栄養がとれそう」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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