中村獅童「楽屋でオヤツタイム」子どもたちの姿公開「お父さんによく似てる」「お揃いの服おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】歌舞伎俳優の中村獅童が6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。楽屋での子ども達の姿を公開した。
【写真】53歳歌舞伎俳優「お父さんによく似てる」楽屋での子どもたちの姿
中村は「楽屋でオヤツタイム」とコメント。白と黒の色違いのお揃いのTシャツ姿の笑顔の長男と次男が並び、長男の手にどら焼きが握られている楽屋ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「2人ともすくすくと大きくなってる」「お父さんによく似てる」「笑顔が可愛すぎる」「お揃いの服おしゃれ」「兄弟仲良しでほっこり」などの声が上がっている。
中村は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳歌舞伎俳優「お父さんによく似てる」楽屋での子どもたちの姿
◆中村獅童「オヤツタイム」の子ども達公開
中村は「楽屋でオヤツタイム」とコメント。白と黒の色違いのお揃いのTシャツ姿の笑顔の長男と次男が並び、長男の手にどら焼きが握られている楽屋ショットを公開した。
◆中村獅童の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人ともすくすくと大きくなってる」「お父さんによく似てる」「笑顔が可愛すぎる」「お揃いの服おしゃれ」「兄弟仲良しでほっこり」などの声が上がっている。
中村は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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