LE SSERAFIMサクラ、ピンクボブヘア×ノースリーブで美ボディ際立つ「アニメキャラみたい」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が6月8日、自身のInstagramを更新。ピンク色のボブヘアとノースリーブのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳人気K-POPメン「アニメキャラみたい」ピンクボブ×ノースリコーデ
サクラは韓国語で「LAと行ったり来たり」とつづり、同地と思われる場所での複数枚のショットを投稿。ほんのりとメッシュの交じるピンクのボブヘアに黒いタンクトップにジーンズというコーディネートで、ほっそりとした腕やウエストが際立っている。
この投稿は「息が止まるくらい可愛い」「アニメキャラみたい」「めちゃくちゃ似合う」「スタイル良すぎ」「引き締まってる」「カジュアルコーデかっこいい」「スタイル良すぎ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳人気K-POPメン「アニメキャラみたい」ピンクボブ×ノースリコーデ
◆サクラ、ピンクボブ＆ノースリーブコーデを披露
サクラは韓国語で「LAと行ったり来たり」とつづり、同地と思われる場所での複数枚のショットを投稿。ほんのりとメッシュの交じるピンクのボブヘアに黒いタンクトップにジーンズというコーディネートで、ほっそりとした腕やウエストが際立っている。
◆サクラの投稿に反響
この投稿は「息が止まるくらい可愛い」「アニメキャラみたい」「めちゃくちゃ似合う」「スタイル良すぎ」「引き締まってる」「カジュアルコーデかっこいい」「スタイル良すぎ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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