安達祐実、長女の“現在”明かす「20歳になって、今…」 女優の夢から“今なりたいもの”も告白
俳優の安達祐実（44）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に、12年ぶりにゲスト出演。自身の20歳になる長女の現在を明かした。
【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット
番組冒頭、黒柳徹子（92）から「なんと言っても20歳になるお嬢さんのお母さんには見えない」と言われると、安達は「ありがとうございます。どうですかね。なんかでも、あっという間のような気もしますし…でもやっぱり20歳になったってことで、肩の荷が下りたような」と語った。
黒柳は「あなたが成長なさったのは、2度結婚なさいまして、2度離婚なさいまして…」と“徹子節”で話すと、安達は思わず吹き出して大笑い。続けて「そして2人に子どもたちがいると。2、2、２と。子どもが2人いて、上がさっきおっしゃった20歳で、下が10歳」と現状を説明すると、安達も「そうですね。なんか気がついたらいろんなことを経験して今に至ってます」と即答。「おおむね幸せですし、子どもたちのこともなんとかこう、幸せに生活させてあげられてるかなっていうのもあるので。2人ともすごい明るいですし。楽しく生きてくれてるのでよかったです」と母の顔を見せた。
黒柳は「その娘さんは去年高校卒業して、もう20歳になって…」と話すと、安達は「20歳になって、今海外で生活してるんです」と告白。「ちゃんと自立した女性に、大人の女性になっていってくれたらいいなって」と願望を明かし、黒柳が「寂しい？」と聞くと、「意外に私そうでもなくて、なんか楽しく生きてくれてることがすごくうれしいので、それに関して私ができるところはサポートしていけたらいいなっていう感じで」「こまめに連絡もくれますし。寂しさはそんなに感じてないんですけど…やっぱり時々一時帰国とかしてくれるとちょっとうれしいです（笑）」とはにかんだ。
そんな長女は、昔「女優になりたい」と言っていたというが、安達は「今全然。なんか女優さんって大変そうだから言ってました（笑）」と心変わりを明かし、黒柳が「あなた見てるとそうなのかな？」と聞くと、「私、結構楽しく仕事してる方なんですけど…でもやっぱり朝早い、夜遅いとかいろいろなことがあるので」と苦労を吐露。
「ただやっぱりこの世界にこう通じるお仕事はしていきたいというか。洋服に興味があって、スタイリストさんになりたいって言ってますね、今」と明かした。
【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット
番組冒頭、黒柳徹子（92）から「なんと言っても20歳になるお嬢さんのお母さんには見えない」と言われると、安達は「ありがとうございます。どうですかね。なんかでも、あっという間のような気もしますし…でもやっぱり20歳になったってことで、肩の荷が下りたような」と語った。
黒柳は「その娘さんは去年高校卒業して、もう20歳になって…」と話すと、安達は「20歳になって、今海外で生活してるんです」と告白。「ちゃんと自立した女性に、大人の女性になっていってくれたらいいなって」と願望を明かし、黒柳が「寂しい？」と聞くと、「意外に私そうでもなくて、なんか楽しく生きてくれてることがすごくうれしいので、それに関して私ができるところはサポートしていけたらいいなっていう感じで」「こまめに連絡もくれますし。寂しさはそんなに感じてないんですけど…やっぱり時々一時帰国とかしてくれるとちょっとうれしいです（笑）」とはにかんだ。
そんな長女は、昔「女優になりたい」と言っていたというが、安達は「今全然。なんか女優さんって大変そうだから言ってました（笑）」と心変わりを明かし、黒柳が「あなた見てるとそうなのかな？」と聞くと、「私、結構楽しく仕事してる方なんですけど…でもやっぱり朝早い、夜遅いとかいろいろなことがあるので」と苦労を吐露。
「ただやっぱりこの世界にこう通じるお仕事はしていきたいというか。洋服に興味があって、スタイリストさんになりたいって言ってますね、今」と明かした。