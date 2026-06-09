パシフィコ横浜「国立大ホール」大規模改修 2027年5月から休館へ 期間など公式発表
パシフィコ横浜（正式名称：株式会社横浜国際平和会議場）を運営する株式会社横浜国際平和会議場は、「国立大ホール」の大規模改修工事を実施するため、同ホールを2027年5月17日から2028年3月31日までの期間、休館すると発表した。
【画像】川崎に誕生へ 1万人以上が収容可能なアリーナとして世界初となるルーフトップパーク
9日までに公式サイトで公表し「ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
■国立大ホール 施設概要
正式名称：国立横浜国際会議場 ※東日本唯一の国立国際会議場
開業：1994年5月
ホール：最大5002席（1階席3260席、2階席994席、3階席748席）
マリンロビー：1400平米
■休館期間 2027年5月17日（月）〜 2028年3月31日（金）
■営業再開日 2028年4月1日（土）
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■国立大ホール 施設概要
正式名称：国立横浜国際会議場 ※東日本唯一の国立国際会議場
開業：1994年5月
ホール：最大5002席（1階席3260席、2階席994席、3階席748席）
マリンロビー：1400平米
■休館期間 2027年5月17日（月）〜 2028年3月31日（金）
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