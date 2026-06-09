サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）は１１日（日本時間１２日）に開幕する。

日本代表のユニホームは、多くのサポーターも身に着けて試合を見守ることから、大会ごとに注目が集まる。今大会のコンセプト（基本理念）は「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」。海と空が交わる水平線を思わせるグラフィックを胸のデザインに落とし込んだのが特徴だ。（木口慎太郎）

「選手とサポーターの一体感が生まれるこのコンセプトで絶対に作りたかった」。ユニホームを考案した「アディダス ジャパン」（東京）の金子勝太さん（３３）はそう強調する。

２０１６年の入社以来、代表ユニホームの制作や販売に携わったことはあったが、Ｗ杯で着用するモデルを一から手がけたのは初めて。「プレッシャーはあったし、重い責任を感じた」と振り返る。

コンセプトを考え始めた際、意識したのは、１次リーグで強豪国のドイツ、スペインに勝って史上初のベスト８入りが期待された前回カタール大会だ。「新しい景色を」。応援スローガンとして当時新聞やテレビで何度も取り上げられたという言葉が、金子さんの耳に残っていた。

その頃、Ｗ杯出場に向けてアジア予選を戦っていた日本代表の森保一監督や選手たちが「Ｗ杯優勝」という目標を公言すると、「最高の景色」というキーワードが次第に取り上げられるようになった。

「その景色はどこにあるのか」。日本サッカーミュージアムを訪ねて歴史をたどったり、プロやアマチュアの試合を観戦したりして、数週間にわたって１人で悩み続けた。そんな中、海沿いの地域に足を運んだ際、海岸で水平線を見つめる人たちの姿に出くわした。「島国の日本で、全員が思い浮かべられる。水平線なら最高の景色に向けたシンボルになる」と確信した。

水平線のアイデアを形にするため、複数の社内チームが動き始めた。デザイナーにコンセプトのイメージを繰り返し伝え、互いに根気よく修正を続けた。

デザインでは、日本サッカー協会のシンボルでもある三本足のカラスのエンブレムを胸の中央に配置した。代表チームを中心に海と空が広がるイメージを表現し、全員で水平線の先を目指すとの思いを込めた。

アディダスが手がけたＷ杯の日本代表ユニホームは、０２年日韓大会の「富士山」から２２年カタール大会の「ＯＲＩＧＡＭＩ」まで、六つのデザインがある。今回のデザインを代表選手に初めて見せると、選手たちは「日本代表はこの色だよね」「０２年や０６年の色に近い」など、幼い頃に自分たちが見ていた大会のユニホームの記憶と重ねて喜んでくれたという。

新デザインのユニホームを選手やサポーターが初めて着用して臨んだ試合は昨年１１月、愛知・豊田スタジアムで行われたガーナ戦。手にとってもらえるか不安もあったが、新ユニホームで応援するサポーターや入場する選手の姿を観客席から見て涙がこぼれた。

「『最高の景色』に向け、ユニホームを通じて選手とサポーターの思いが一つになればうれしい」。多くの人の記憶に刻まれるユニホームになることを願っている。

「アウェー」爆発的人気、売り上げ２９倍

今大会用に金子さんが考案した日本代表のアウェーユニホームが爆発的な人気を集めている。

アウェーユニホームはオフホワイトを基調に、異なる個性を持った選手がチームとして、同じ方向を目指す姿を１１色のストライプで表現。アディダスによると、３月２０日から発売を始めると、２か月半の直営店での売り上げは、前回カタール大会と比べて約２９倍に上ったという。

人気の背景として、アディダスは、日常に溶け込みやすいデザインであることや、国内外の若者を中心にスポーツウェアを取り入れたスタイル「ブロークコア」が流行していることなどがあると分析している。

５月３１日に国立競技場で行われたアイスランド戦でアウェーユニホームを買った三重県桑名市の会社員男性（４４）は「毎回ホームユニホームを買っているが、今回はアウェーユニホームを選んだ。デザインも良く普段でも使うことができそう」と話した。