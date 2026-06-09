NBAブルズは日本時間8日、公式SNSを通じ、マイケル・ジョーダンら共にブルズ3連覇に貢献したステイシー・キング氏の訃報を伝えた。59歳。近年は人気解説者として河村勇輝が出場する試合も数多く担当していた。河村は自身のインスタグラムでも訃報を伝えた。

球団は「私たちは、3度のNBAチャンピオンであり、愛される放送者であるステイシー・キングの逝去に深い悲しみを覚えています」と訃報を伝えた。現地メディアも報じた。

キング氏は1967年生まれ。オクラホマ大学から89年のNBAドラフトでブルズへ入団したマイケル・ジョーダンらとともにプレーし、91年から93年までの3連覇に貢献。その後は複数球団を渡り歩き、NBA通算8シーズンでプレーした。

現役引退後は解説を担当。ユーモアあふれる実況や名フレーズでファンから親しまれ、20年以上にわたりシカゴのバスケットボール文化を支えた。

キング氏は近年、河村のプレーに触れ自身のSNSで称賛していた。「めっちゃ大好き！」「彼のやってることはまぐれじゃない、本物だ！」「ユウキの時代がやってくる」などと投稿し、日本のバスケファンからも親しまれていた。

訃報を受け、河村はブルズの投稿を自身のインスタグラムに引用して追悼した。