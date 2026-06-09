『コジコジ』×「カフェ・ド・クリエ」が初コラボ！ 数量限定“サマーバッグ”7．1発売へ
「カフェ・ド・クリエ」は、7月1日（水）から、さくらももこ原作の人気作品『コジコジ』と初コラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売。これに先駆けて、事前予約の店頭受付が、6月10日（水）より開始される。
【写真】コジコジの顔型ポーチもかわいい！ サマーバッグの中身詳細
■制服姿のコジコジをデザイン
今回数量限定で登場する「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」は、コジコジのグッズをはじめ、1880円相当の「商品引換券」と「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」の計5点を詰め合わせた4800円のセット（価格は税込）。
「カフェ・ド・クリエ」の制服を着こなすコジコジをあしらった「コジコジ ロープハンドルバッグ」は、シンプルなベージュカラーをベースに、ごきげんにブレンドコーヒーを運ぶコジコジらしいお茶目な一面をデザイン。コジコジやうさこ、次郎、テル子などのキャラクターが賑やかな総柄を使用した内側のデザインもポイントだ。
また、リップなど小物入れにぴったりな「コジコジ ぬいぐるみポーチ」と、冷たい飲み物を注ぐと文字色が変わる「コジコジ チェンジンググラス」も用意。
さらに、「パスタ」「ケーキ」「からだハピネスドリンク」の単品注文で使える「商品引換券 3枚綴り」と人気の「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」も付いている。
なお、オンラインストア販売分には、「商品引換券」の代わりに「アイスコーヒーリキッド（1000ml）」が含まれる。
加えて6月17日（水）からは、税込800円以上のレシート2枚または税込1600円以上のレシートで「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャーム」1つと交換可能なプレゼントキャンペーンも実施。
今年の夏は、コジコジたちと楽しいティータイムが過ごせそうだ。
【写真】コジコジの顔型ポーチもかわいい！ サマーバッグの中身詳細
■制服姿のコジコジをデザイン
今回数量限定で登場する「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」は、コジコジのグッズをはじめ、1880円相当の「商品引換券」と「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」の計5点を詰め合わせた4800円のセット（価格は税込）。
また、リップなど小物入れにぴったりな「コジコジ ぬいぐるみポーチ」と、冷たい飲み物を注ぐと文字色が変わる「コジコジ チェンジンググラス」も用意。
さらに、「パスタ」「ケーキ」「からだハピネスドリンク」の単品注文で使える「商品引換券 3枚綴り」と人気の「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」も付いている。
なお、オンラインストア販売分には、「商品引換券」の代わりに「アイスコーヒーリキッド（1000ml）」が含まれる。
加えて6月17日（水）からは、税込800円以上のレシート2枚または税込1600円以上のレシートで「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャーム」1つと交換可能なプレゼントキャンペーンも実施。
今年の夏は、コジコジたちと楽しいティータイムが過ごせそうだ。