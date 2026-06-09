【期間限定】くまのプーさんの「アフタヌーンティーセット」を実食！｜東京・渋谷

くまのプーさんは今年で原作100周年！



これを記念した期間限定のアフターヌーンティーセットやドリンク、フードメニューが、「Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY」で食べられるんです！

くまのプーさんの「アフタヌーンティーセット」などを実食レポ

というわけで、さっそくDisney HARVEST MARKET 渋谷ヒカリエ店にお邪魔して、限定メニューを食べてみることに。

見てください、このかわいらしさ！

これには子どもも大人もテンションが上がりますよね♪



しかもかわいいだけじゃなく、野菜やくだものがたっぷりでとってもヘルシーでおいしそう！



【森の仲間たちのアフタヌーンティーセット ~Winnie the Pooh~（ドリンク・オリジナルノベルティ付）】1名様 3,960円（税込み）※

※2名様分から注文できます。

まずは、アフタヌーンティーセットから！

華やかな料理のまわりには、プーさんと仲間たちがいっぱい。



どの段もそれぞれ個性があってgoodです。

こちらの3段のティースタンドに、選べるセットドリンクがつきます。

一番下の段は、「畑のおもてなし＜Rabbit, Eeyore, Kanga & Roo＞（ハーベストミールプレート）」。

その名のとおり、大地の恵みたっぷりの一皿です。

フレッシュな野菜やこんがりローストされた焼き野菜のサラダの中に、小花があしらわれたパンプキンフムスのタルトマッシュルームや、豆腐ハンバーグのピンチョスが。



野菜そのものが甘みがあってとってもおいしいし、タルトやピンチョスもていねいに作られていて、幸せな気分になります。

真ん中の段は、森の仲間たちのティーパーティー＜Tigger & Owl＞。

オートミールが入ったやさしい味わいの小ぶりなパンケーキに、マンゴーやパイナップル、ブルーベリーなどの酸味があるフルーツがよく合う！

きゅうりとツナのサンドイッチは、ディルが入っていてさわやかな味わいです。

一番上は、森の仲間たちの大好物＜Pooh & Piglet＞。

たくさんのフルーツと、壺に入ったマンゴープリン、バナナとレーズンのミニマフィンがのっています。

一つ一つのデザートのサイズ感がちょうどいい！



全体的に、甘いものとしょっぱいもののバランスがすごくよくて、最後まで安心＆飽きずにおいしく食べられるセットでした。

また、アフターヌーンティ1台につき、ノベルティとして「オリジナルクリアファイル（全3種）」がランダムで1枚もらえるうれしい特典もありますよ♪

のんびり屋さんの森のごちそうバーガープレート〈Pooh〉 2,310円（税込み）

アフタヌーンティー以外にも、こんなにかわいいプレートメニューが。

こちらは、プーさんの顔をモチーフにした黄色いバンズに、うまみたっぷりのボリューミーなパティやフレッシュ野菜がサンドされた食べ応え抜群のハンバーガーをメインにした一皿。



サイドには、フレッシュ野菜＆グリル野菜がたっぷり。

ヘルシーも満足感も両方かなえられるうれしい一品です。



森の仲間たちのスムージー 各1210円（税込み）

さらには、カラフルでかわいいスムージーも。



左からストロベリー＆パイナップル〈Piglet〉、キャロット＆アップル〈Tigger〉、マンゴー＆パイナップル〈Pooh〉の全3種類のフレーバーがあり、どれもフルーツや野菜の自然な甘みとフレッシュさを感じられて、とってもおいしかったです♪

くまのプーさんの世界観をイメージした「プーさんデザインエリア」も

また、期間中には店内の一部がキュートな「くまのプーさん」デザインの空間に。



こちらのエリアの利用料は、550円（税込み）。

利用されたかたはなんと……、

かわいすぎるオリジナルパーティハットがもらえます♪

気になるかたは、ぜひお見逃しなく！



今回は、渋谷ヒカリエ店にお邪魔しましたが、同メニューはDisney HARVEST MARKET 横浜赤レンガ倉庫店でも楽しめます。プーさんエリアの雰囲気も、渋谷ヒカリエ店とは少し違うようなので、併せてチェックしてみてくださいね。



くわしくは、公式サイトをご確認ください。

INFO

Disney HARVEST MARKET 渋谷ヒカリエ店

開催期間：〜2026年9月末予定

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 7F

Disney HARVEST MARKET：https://d-harvestmarket.com/