【北欧通貨】ドルクローナ９．５０前後が重いものの、下値もしっかり＝スウェーデンクローナ



ドルクローナは月初の９．２０３９を底値に反発する展開。四日の同国CPIの予想を超える回復もあって、少し売りが出る場面も続かず、週明け９．４９６１まで上値を伸ばした。９．５０００の心理的節目を前に売りが出て、一時９．４０００を割り込むも、下げは続かず。直近９．４２台推移ともみ合い。

対円でもクローナ安が一時進み、５月末の１７．２７９円から昨日１６．９０円割れまで売りが出た。少し戻して１７円ちょうど前後の推移。



USDSEK 9.4238 SEKJPY 17.0077

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