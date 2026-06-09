【北欧通貨】ドルクローネはドル高優勢＝ノルウェークローネ



ドルクローネは先週末の米雇用統計後の上昇もあって、高値圏もみ合い。月初の９．２３台から、先週後半の９．３０－９．３５レンジを経て、先週金曜日に９．４５超えまで上昇し、週明けも高値圏もみ合い。NY原油がやや重いことも欧州有数の産油国ノルウェーの売り材料。スウェーデンクローネ/ノルウェークローネで見ると、１スウェーデン＝０．９８台から昨日１．０５前後まで上昇し、もみ合い。

対円でもクローネが重く、先週の１７．２０円前後での推移から先週末に１６．９０近くまで下げ、週明け１６．８８７までと下げ幅を拡大。



USDNOK 9.4689 SEKNOK 1.0049 NOKJPY 16.923

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