韓国の男性６人組グループ・ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲが８日、韓国・高麗大学ファジョン体育館で、初フルアルバム「ＨＯＭＥ」の発売記念ショーケースを開催した。デビュー３周年を迎え、ＯＮＥＤＯＯＲ（ファンの呼称）に感謝を伝えた。

４年目に突入し、ＳＵＮＧＨＯは「３周年を迎えられたのは、ＯＮＥＤＯＯＲの存在があるから」と感謝。カムバックを果たして「この作品で短く一緒に過ごすわけにはいかないので、このアルバムも僕たちも愛してください」と呼びかけた。

今作はこれまでに経験した感情や記憶を解き明かし、誰もが共感できる楽曲で構成されている。初めてメンバー全員で楽曲制作に参加し、ＲＩＷＯＯは「頭の中を具現化するのが難しかった」と回想。ＷＯＯＮＨＡＫは「家のようなアルバムです」とアピールした。

カムバックを前に足首を負傷し、パフォーマンスの一部を制限して参加したＪＡＥＨＹＵＮは「心配しないでくださいよ！大丈夫です。ご心配をおかけして申し訳ないです。事前にしっかり調整してきました。ＯＮＥＤＯＯＲ心配しないでね」と呼びかけていた。